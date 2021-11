Paris (AFP). Crash en Argentine: hommage du mouvement sportif, le BEA attendu sur place

Le monde du sport français, réuni à l'INSEP, a rendu mercredi un hommage ému à Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, ses champions disparus lundi, dans la collision entre deux hélicoptères en Argentine, où des experts français du Bureau enquête analyse (BEA) sont attendus. "Nous sommes lestés par la tristesse", a résumé Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, devant plusieurs centaines de sportifs et certains membres des familles des disparus réunis à l'INSEP, pépinière du sport de haut-niveau, à Paris. Chacune des trois figures du sport français a été évoquée. Jean-Pierre Champion, président de la Fédération française de voile a souligné que Florence Arthaud était "une icône de la voile ayant su s'imposer et se faire respecter dans un monde d'hommes". Francis Luyce, président de la fédération de natation a rappelé que "Camille Muffat avait l'objectif le plus honorable de tous, celui d'être heureuse". "Elle s'était donné les moyens de réaliser son rêve", a-t-il ajouté "Il était le plus talentueux d'entre nous", a lancé AbdelKhader Bouhenia, qui a peiné à contenir ses larmes pour évoquer son ami Alexis Vastine "au sourire ravageur". "Tu as toujours été une valeur d'exemple et de réussite () Tu as rejoins ta princesse Celie", a-t-il dit, en référence à sa soeur de 21 ans décédée début janvier. - Faute de pilotage ? - En Argentine, les experts du BEA sont attendus mercredi à Villa Castelli, village argentin où la collision a eu lieu, tuant huit Français et les deux pilotes argentins, qui participaient tous au tournage d'une émission de téléréalité pour TF1. Avec les enquêteurs locaux, ils vont tenter d'expliquer les causes de cet accident, alors que pour beaucoup d'experts aéronautiques, une faute de pilotage serait à l'origine du drame. Les deux hélicoptères, des Écureuils de facture récente (2010), volaient à proximité à faible altitude. Le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jeannie Longo ou la snowboardeuse Anne-Flore Marxer, les autres sportifs de ce jeu, sont encore en Argentine, alors que le footballeur Sylvain Wiltord était rentré en France avant l'accident. Avec les autres membres de l'équipe de ce programme de téléréalité mettant au défi des sportifs aventuriers, ils attendent d'être rapatriés en France, retranchés à l'Hôtel Pircas Negras, à 35 km du lieu de l'accident. Tous sont meurtris par la mort de Florence Arthaud, 57 ans, surnommée "la fiancée de l'Atlantique" après avoir remporté en 1990 La route du Rhum, de la nageuse Camille Muffat, 25 ans, l'une des championnes les plus titrées de l'histoire de la natation française, du boxeur Alexis Vastine, 28 ans, médaillé de bronze aux jeux Olympiques de 2008, et de cinq membres de la production. - Les Français entendus comme témoins - Le consul général de France en Argentine, Raphaël Trannoy, s'est rendu dans la province de La Rioja pour rencontrer les autorités judiciaires et se rendre à la morgue où les dix corps sont en cours d'identification. "Notre objectif est de faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent retourner en France le plus rapidement possible, tout en respectant la procédure judiciaire locale, car les témoins oculaires sont susceptibles d'être interrogés par la justice", a dit le consul à l'AFP. Plus tôt mardi, la juge avait dit à l'AFP qu'elle comptait entendre des témoins français, sans préciser de date.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire