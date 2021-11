Musique à Caen : interview avec Haston en concert au Big Band Café

Fondé par Julien Michaux en 2008, Hashton est un groupe de pop-rock issu de Caen. Après deux EP Novastar et Cicatrices, le quintette caennais sortira son premier album le 16 mars. Ils distillent un rock puissant teinté de pop et de folk. Puisant ses influences dans des groupes anglophones comme Coldplay ou The Strokes, le groupe a pourtant fait le choix de manier la langue française pour l'écriture de ses textes.

A l'occasion de la sortie de leur nouvel album, ils se produiront sur la scène du BBC au profit des voyages de fin d’année de l’école de rugby d’Hérouville-Saint-Clair. La première partie sera assurée par le groupe School Of Rock.

Rendez-vous ce samedi 14 mars au BBC à partir de 19h30. Tarifs : 5€ prévente, 10€ sur place.

Ecoutez Julien musicien du groupe au micro Tendance Ouest