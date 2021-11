L'homme, électrotechnicien, était poursuivi pour le viol de ses fils et beaux-fils, entre janvier 2009 et mars 2013 à May-sur-Orne. L'accusé était en état de récidive puisqu'il avait déjà été condamné en 1993 pour viols et attentat à la pudeur par les Assises des Cotes d'Armor.

L'accusé écope aussi d'un suivi socio-judiciaire de huit ans.