Villa Castelli (Argentine) (AFP). Crash en Argentine: les experts français attendus sur place

Des experts français du Bureau enquête analyse (BEA) étaient attendus mercredi à Villa Castelli, village argentin où deux hélicoptères se sont écrasés, tuant huit Français, dont trois grands sportifs, Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Leurs compagnons de tournage de l'émission "Dropped" attendent, bouleversés, de regagner la France alors que la presse et le monde sportif français rendent mercredi hommages aux trois champions. Une trentaine de membres de l'équipe de ce programme de télé-réalité mettant au défi des sportifs aventuriers, sont retranchés à l'Hôtel Pircas Negras, à 35 km du lieu de l'accident dans lequel les deux pilotes argentins sont également décédés. Tous sont meurtris par la mort de Florence Arthaud, 57 ans, surnommée "la fiancée de l'Atlantique" après avoir remporté en 1990 la route du Rhum, de la nageuse Camille Muffat, 25 ans, l'une des championnes les plus titrées de l'histoire de la natation française, du boxeur Alexis Vastine, 28 ans, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Pékin, et de cinq membres de la production. Le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jannie Longo ou la snowboardeuse Anne-Flore Marxer sont encore en Argentine, alors que le footballeur Sylvain Wiltord était retourné en France avant l'accident. Le consul général de France en Argentine, Raphaël Trannoy, s'est rendu dans la province de La Rioja pour rencontrer les autorités judiciaires et se rendre à la morgue où les dix corps sont en cours d'identification. "Notre objectif est de faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent retourner en France le plus rapidement possible, tout en respectant la procédure judiciaire locale, car les témoins oculaires sont susceptibles d'être interrogés par la justice", a dit le consul à l'AFP. Plus tôt mardi, la juge avait dit à l'AFP qu'elle comptait entendre des témoins français, sans préciser de date. La présidente du BEA argentin Pamela Suarez reste évasive sur les causes de l'accident, invoquant le secret de l'enquête. Elle loue la coopération de son organisation avec les enquêteurs français et prévient que le rapport sur les causes de l'accident sera rendu dans plusieurs mois. Pour beaucoup d'experts aéronautiques, une faute de pilotage est à l'origine du drame. Les deux hélicoptères, des Écureuils de facture récente (2010), volaient à proximité à faible altitude. "Soudainement, (un hélicoptère) a dévié de sa trajectoire et a percuté l'autre", provoquant le crash des deux aéronefs, selon Franck Firmin-Guion, PDG de la société de production ALP. - Hommages du monde sportif - L'émission devait être diffusée sur TF1 en juillet. Le premier épisode a été tourné début mars dans la région d?Ushuaïa, la plus australe d'Amérique, mais le tournage du second, débuté dimanche, a été brutalement interrompu. La France en deuil a multiplié les marques d'affection en direction des trois champions et mercredi matin la presse unanime exprime son "immense émotion". Libération donne le ton avec ces deux mots en Une : "hors normes" accompagnés de photos des trois champions. L'Equipe consacre lui un cahier spécial de seize pages au drame et à Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. A la Une, trois photos et trois prénoms. Le Parisien/Aujourd'hui en France relève en Une, "l'immense émotion" que suscitent ces "destins brisés". 20 Minutes l'autre journal gratuit MetroNews, l'Humanité et Le Figaro, souligne "l'émotion" engendrée par le drame. Les hommages aux trois champions doivent se poursuivre mercredi avec une cérémonie à la mi-journée à l'Institut national du sport et de la performance (Insep) à Paris. Dans la soirée, les joueurs du Paris SG porteront un brassard noir lors du 8ème de finale retour de Ligue des champions sur le terrain de Chelsea à Londres. A Paris, le parquet a confié une enquête pour homicides involontaires à la gendarmerie des transports aériens. Sous une chaleur accablante, les experts légistes ont sorti mardi les 10 cadavres des débris des deux appareils calcinés. Ils ont été transportés en ambulance à la morgue de La Rioja, la capitale de la province du même nom, pour leur identification. Les experts de l'aviation civile argentine ont ensuite pris le relais sur le site.

