On y retrouve les personnages principaux des précédentes saisons et les prémices d'un affrontement entre le clan Lannister et la reine Daenerys (Emilia Clarke) aidée de ses dragons.

Ces images ont été dévoilées un peu plus d'un mois avant la diffusion du 1er épisode, très attendu, de la 5e saison de la série sur HBO le 12 avril 2015.

En France, cette nouvelle saison sera à découvrir sur OCS.