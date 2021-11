Lille (AFP). Quatre enfants et leur mère meurent dans un incendie dans le Nord

Quatre enfants et leur mère sont morts mardi à Saint-Jans-Cappel (Nord) dans l'incendie de leur maison qui s'est déclaré dans la nuit, tandis que le père a été hospitalisé avec une blessure à la jambe, ont annoncé les gendarmes. "La maman et les quatre enfants sont décédés dans l'incendie, qui s'est déclaré un peu après 01H00", a indiqué la gendarmerie, selon laquelle l'origine du sinistre demeure indéterminée. L'alerte avait été donnée par le père qui, selon la préfecture du Nord, s'était "jeté depuis le premier étage" pour échapper au feu. L'homme est sévèrement blessé à la jambe, a précisé la gendarmerie nationale. Selon celle-ci, les corps des quatre enfants - un garçon né en 2002, une fille née en 2005 et des jumeaux nés en 2006 - et de leur mère, née en 1977, ont été retrouvés par les sapeurs-pompiers, qui ont indiqué avoir éteint l'incendie vers 03H30. De nombreux gendarmes et pompiers étaient encore sur place mardi matin pour déblayer et enquêter, un photographe de l'AFP présent sur place ayant dénombré une quinzaine de véhicules de pompiers et près de dix véhicules de gendarmerie. L'enquête a débuté sous l'autorité du procureur de Dunkerque. Une brigade cynophile notamment a été mobilisée "pour retrouver les traces de départ d'incendie", a rapporté la gendarmerie. Le sinistre intervient deux jours après l'entrée en vigueur d'une réglementation obligeant chaque propriétaire à installer un détecteur de fumée pour chaque étage d'habitation, mais aucune sanction n'est prévue, tant de la part des autorités que des assurances, en cas de non-respect.

