Newport (Etats-Unis) (AFP). Amélie Mauresmo élue au Temple de la renommée du tennis

Amélie Mauresmo va faire son entrée au "Hall of Fame" (Temple de la renommée) de Newport (Etats-Unis), devenant la quatrième Française après Suzanne Lenglen (1899-1938), Simonne Mathieu (1908-1980) et Françoise Dürr à intégrer l'institution, a indiqué lundi son président Stan Smith. "Je suis honorée et touchée d'avoir été sélectionnée. Le tennis a toujours été ma passion", a expliqué Mauresmo, 35 ans, heureuse de voir sa carrière célébrée, "parmi les grands champions" de son sport, "des gens que j'ai tellement admiré dans ma vie". La Française, qui a pris les rênes de l'équipe de France de Fed Cup en juillet 2012 et entraîne le Britannique Andy Murray (N.4 mondial) depuis l'été 2014, sera intégrée officiellement le 18 juillet, lors d'une cérémonie à Newport (Rhode Island). Lauréate de l'Open d'Australie 2006 puis de Wimbledon la même année, Mauresmo a occupé la place de N.1 mondiale pendant 39 semaines. En plus de ses deux tournois du Grand Chelem, la Française a remporté 25 tournois WTA et décroché une médaille d'argent olympique aux Jeux d'Athènes en 2004. Mauresmo avait percé sur le circuit féminin à 19 ans, en atteignant la finale de l'Open d'Australie, battue par la Suissesse Martina Hingis. Elle a mis un terme à sa carrière de joueuse en 2009. Parmi la sélection 2015 du Hall of Fame figurent, outre Mauresmo, le joueur de tennis en fauteuil australien Stan Hall et l'Américaine Nancy Jeffett, qui a ?uvré au développement du tennis féminin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire