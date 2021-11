Paris (AFP). Hollande veut renforcer et valoriser le service civique

François Hollande a annoncé lundi, à l'occasion du 5e anniversaire du service civique, un certain nombre de mesures pour renforcer et valoriser ce dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, qui actuellement ne satisfait qu'une demande sur quatre. "Aujourd'hui, quand seulement un jeune sur quatre qui en fait la demande voit son projet accepté, le service civique n'est pas vraiment un droit, mais plutôt un privilège", a déclaré le chef de l'Etat à l'occasion du 5e anniversaire de ce service, créé le 10 mars 2010 sous la présidence de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Alors qu'en 2014, 35.000 jeunes ont effectué un service civique, M. Hollande a assuré que "d'ici à 2016, 150.000 jeunes" pourraient en profiter chaque année. "Et je m'engage à mettre en place tous les crédits nécessaires pour que nous puissions accueillir tous les jeunes", a-t-il promis devant 2.000 jeunes volontaires réunis dans la grande halle de la Villette. Conçu pour favoriser l'engagement des jeunes et le brassage social, ce service permet aux 16-25 ans d'effectuer une mission d'intérêt général de six à douze mois, indemnisée 573 euros nets par mois, auprès d'associations, de collectivités ou de services publics (hôpitaux, écoles). M. Hollande a annoncé un certain nombre de mesures pour le renforcer et le rendre "plus solennel". Il a ainsi indiqué que tous les 10 mars, date anniversaire de la loi de 2010, une réception en l?honneur des jeunes qui auront accompli ce service dans l?année serait organisée dans chaque préfecture et qu'à cette occasion un certificat leur serait remis. Une carte d'étudiant leur sera également attribuée. Par ailleurs, désormais ces engagés volontaires défileront aux côtés des militaires tous les 14 juillet. Le service civique sera aussi proposé à tous les jeunes lors de la Journée d'Appel à la Défense et à la Citoyenneté et il sera plus ouvert aux missions internationales, a promis le chef de l'Etat. Quant à la "réserve citoyenne" qui doit permettre notamment à l'Education nationale de faire appel à des intervenants extérieurs dans les établissements pour développer l'éducation à la citoyenneté et à la laïcité, il a annoncé avoir décidé d'en confier la configuration à Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, et à Claude Onesta, entraîneur de l'équipe de France de hand-ball. Ce dispositif doit être mis en ?uvre d'ici la fin de l'année.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire