Paris (AFP). Autoroutes: Macron veut remettre à plat les contrats

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a souhaité lundi "remettre à plat" les contrats entre l'Etat et les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA), mais manifesté ses doutes quant à la pertinence d'une résiliation, dans un entretien lundi avec l'AFP. A la veille de la remise des conclusions d'un groupe de travail, M. Macron, évoquant les négociations avec les sociétés d'autoroutes, a dit vouloir notamment "réussir à remettre à plat les contrats, c'est-à-dire remettre de la transparence dans les tarifs dans l'intérêt des usagers et plus généralement pour l'intérêt général".

