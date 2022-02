Coupe de France: Cherbourg est tombé... avec les honneurs !!!

Il a quasiment rien manqué aux hommes de Jean Marie Huriez hier soir, un brun de réussite ou plutôt de réalisme pour aller tromper la défense mancelle. Les cherbourgeois étaient pourtant bien rentrés dans le match. Dès les premières minutes de jeu, Loic Binet avait même trouvé la transversale de Makaridze, le portier sarthois, titulaire pour la première fois dans les buts du Mans FC. Et quelle première pour le gardien de but géorgien qui aura repoussé tout les assauts cherbourgeois, de la première à la 90ème minute...

Mais l'homme de cette rencontre ça ne sera pas lui mais bel et bien son homologue cherbourgeois, le malheureux Kévin Aubin. C'est lui qui aura donné aux adversaires du soir, la possibilité d'ouvrir le score à la 24ème minute. Sur un dribble mal senti devant l'attaquant du Mans, Aubin remet le ballon dans les pied de Mickael Poté qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Ce sera d'ailleurs la seule et unique faute commise par le portier cotentinois dans cette rencontre.

« Les dieux du foot n'étaient pas avec nous ce soir »

Les cherbourgeois pourront regretter de n'avoir pas su transformer au moins une de leurs nombreuses tentatives. Mangara, Miranda, Aubriot, Vauvy, Revert....Tous auront essayés de propulser le ballon au fond mais rien n'y faisait. Quand Makaridze était battu, c'est le poteau qui repoussait le ballon hors de la cage. « Les dieux du foot n'étaient pas avec nous ce soir » dira même le coach ascéiste Jean Marie Huriez à l'issue de la rencontre...

Une rencontre que les sarthois auront finalement géré de fort belle manière en profitant d'une erreur cherbourgeoise pour ouvrir la marque, puis en conservant leur avantage à la marque jusqu'au bout....

Les joueurs du président Gohel doivent désormais se tourner de nouveau vers le CFA pour une fin de saison palpitante dans un groupe D où tout le monde se tient en dix points et dans lequel tout reste à faire...

Les réactions après la rencontre de Jean Marie Huriez (Entraineur ASC) et de Gerard Gohel (Président ASC)