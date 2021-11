Les secteurs qui recrutent en 2015

Au sein de ces filières, les métiers du service et les fonctions supports se détachent. Ces emplois, souvent méconnus du grand public, sont à découvrir au salon Emplois en Seine.

Selon les dernières données de Pôle Emploi, en 2014, 92% des déclarations préalables à l'embauche sont portées par le secteur des services sur la région haut-normande.

Des métiers souvent méconnus

Parmi les activités de ce secteur, il faut souligner cependant que l'immobilier et la communication sont en nette baisse. Alors que les services administratifs, techniques et scientifiques sont en hausse de 14%, ceux de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale de 10%.

Pour Julien Bussy, coordinateur du Carré des Métiers au prochain salon Emploi en Seine, "les secteurs qui recrutent sont bien souvent méconnus du public, nous souhaitons que les candidats puissent avoir un interlocuteur qui leur fasse découvrir ces métiers porteurs". Les fédérations professionnelles du bâtiment, des travaux publics, de la plasturgie, mais aussi de la propreté, de l'animation et du commerce présenteront donc aux candidats la diversité des métiers de leurs entreprises.

Parmi les offres d'emploi proposées au salon, 612 soit 22% sont dans l'industrie, 487 soit 18% dans le BTP, 312, soit 11% dans les services à la personne et 234 soit 9% dans le commerce.