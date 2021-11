Canton de Bayeux : le président du conseil général semble bien installé

195 km2 et 28 896 habitants : le canton de Bayeux s'est agrandi par rapport à sa version précédente, en grignotant les territoires des anciens cantons de Ryes et de Balleroy.

Le conseiller général du canton depuis 1998 est aujourd'hui Jean-Léonce Dupont (60 ans), par ailleurs président du conseil général du Calvados. Il se lance de nouveau dans la course avec Mélanie Lepoultier (35 ans) sous les couleurs de l'union de la droite. Ils affronteront le 22 mars prochain Laure Adam-Chapron 35 ans et Frédric Toutain, 35 ans (liste divers gauche), Pauline Granger 18 ans et Stéphane Guillot, 47 ans (Parti socialiste) et les Frontistes Serge Michelini 56 ans et Fabienne Perrin, 51 ans. On notera que Laure Adam-Chapron est la fille de Philippe Chapron, candidat FN sur le canton de Trévières...