Baxter Dury, Collectif Metissé et vos sorties club du week-end

Votre soirée concerts

Baxter Dury est en concert au Tétris au Havre ce samedi soir pour vous présenter son album « Happy Soup ».17 euros l'entrée.

Rendez-vous avec les stars à 14h30 au Zénith de Rouen, l'occasion de reprendre les hits de Plastic Bertrand, Hugues Aufray ou encore le Collectif Métissé et Dave. C'est 52 euros le billet.

Dans vos clubs

Gaelle des Ch'tis accompagnée d'un invité mystère au Koncept à Lessay pour une séance photos et dédicaces avec un max de cadeaux !

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la Disney Trash Party ou une potion maléfique vous est offerte et une distribution massive d'oreille de Mickey, une Parade Trash et des mascottes géantes. Dj Belette aux platines, l'entrée est offerte pendant le before de 22h30 à 23h30.

C'est le Week-End de la Chance au Casino de Cherbourg... ça va gratter! Vous gagnez de nombreux lots : des crédits pour les machines à sous d’une valeur commerciale de 100 €, des séances chez Star Nails, des bons d’achat Douglas, des gains en espèce, des abonnements Cinéma de 10 entrées...

A l'Aston Club route de Brix avant la « Keep Calm and Enjoy your Party » c'est une soirée 100% féminine dans la « Ladies Night ».

Back to the 2000 au Plan B à Mâle au lieu dit Les Margottières entre Nogent-le-Rotrou et la Ferté Macé dans l'Orne, vous allez danser sur les plus gros hits des années 2000.