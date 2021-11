Paris (AFP). Ligue 1: Lyon reprend les commandes avec éclat

Lyon, avec des doublés de Lacazette et Fekir, est allé écraser Montpellier (5-1) et a ainsi récupéré son fauteuil de leader de Ligue 1 en devançant le Paris SG d'un point, dimanche en clôture de la 28e journée. L'OL a su réagir à son revers à Lille le week-end précédent (2-1) et à la pression mise par le PSG (vainqueur de Lens 4-1 samedi) et reste donc premier du classement pour la 9e journée de suite, en fait depuis le début de l'année 2015. Perturbé par ses tiraillements entre la France et l'Algérie, Fekir ? Le jeune attaquant lyonnais a dissipé les doutes à son sujet en se montrant décisif en diable, obtenant un penalty et inscrivant un doublé (40e, 72e), sur deux passes décisives d'un Gourcuff étincelant, afin de surmonter l'ouverture du score montpelliéraine de Barrios (6e). Tolisso a aussi marqué (90e+1). C'est Lacazette qui a transformé le penalty égalisateur (30e) et clos la marque (90e+3), ses 22e et 23e buts personnels, lui qui a aussi perdu deux duels avec le gardien adverse en début de partie. Question penalty, Barrios a vu le sien repoussé par Lopes (81e), une des rares occasions franches des Héraultais apparus bien en dessous des Lyonnais, qui ont aussi trouvé la barre par Fekir (67e) et Ferri (70e) et clos la marque par Tolisso (90e+1). Le PSG avait mis la pression sur l'OL samedi en disposant de Lens (4-1), avec des buts signés David Luiz, Ibrahimovic, Matuidi et Pastore. - Paris prêt pour Chelsea - Le suspense reste entier dans le mano a mano pariso-lyonnais. Le club de la capitale aura quelques déplacements relevés à négocier, à Bordeaux dès la prochaine journée, puis à Marseille et Montpellier. Lyon de son côté n'a plus que la L1 à jouer, et deux rendez-vous huppés en perspective, un voyage également à Marseille et un derby à domicile face à Saint-Etienne. Mais le calendrier du PSG est beaucoup plus chargé puisqu'il est encore en lice sur quatre tableaux, avec la finale de la Coupe de la Ligue et une demi-finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, mais surtout la Ligue des champions. Et justement, le match de samedi a permis une préparation idéale au 8e de finale retour mercredi à Chelsea, à l'opposé du nul concédé à domicile face à Caen (2-2) et assorti d'une kyrielle de blessures juste avant le match aller (1-1). Cette fois, tous les voyants sont au vert: aucun Parisien ne s'est blessé, Laurent Blanc a pu faire tourner son effectif et ménager plusieurs titulaires (Matuidi, Pastore et Cavani sont entrés en fin de match, Thiago Silva n'était même pas dans le groupe), tandis qu'Ibrahimovic et Thiago Motta ont pu reprendre la compétition après respectivement une suspension et une blessure. "Zlatan" a marqué sur penalty son 12e but en L1 et délivré une passe décisive, et Pastore (un but et une passe décisive) a brillé et semblé prendre le dessus en vue du prochain onze sur Lavezzi, publiquement tancé par Blanc pour son inefficacité, tandis que Thiago Motta a rassuré. A trois longueurs du PSG demeure Marseille, qui est sorti de quatre matches sans victoires en allant écraser Toulouse vendredi (6-1). - Saint-Etienne reverdit - Dimanche, Saint-Etienne a repris sa 5e place, dans le rythme imposé par Monaco et Bordeaux au sein du deuxième wagon, en l'emportant également, après sept matches sans victoire, au détriment de Lorient (2-0), avec des buts de Mollo (75e) et Gradel (90e) et en profitant de l'exclusion de Ndong (67e). L'autre match de l'après-midi a vu Lille enchaîner un deuxième succès aux dépens de Guingamp (1-0) sur un but de Roux. Le Losc monte à la 8e place, son meilleur classement depuis octobre. Résultats de la 28e journée de la Ligue 1 de football:

