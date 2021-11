Paris (AFP). Athlétisme: Diniz vole en Arles avec le record du monde du 20 km marche

Redescendu depuis trois jours d'un stage d'altitude en Afrique du Sud, Yohann Diniz a volé dimanche dans les rues d'Arles, lors des Championnats de France, pour améliorer le record du monde du 20 km marche en 1 heure 17 minutes 02 secondes. Déjà détenteur du record planétaire du 50 km (3 h 32 min 33 sec) depuis 2014, Diniz a dépossédé de l'ancienne marque le Russe Vladimir Kanaykine (1 h 17 min 16 sec en septembre 2007). Le triple champion d'Europe du 50 km a validé le record dans les cinq derniers kilomètres, avalés en 19 min 02 sec, a-t-il précisé à l'AFP. "J'étais bien physiquement et techniquement () et il faisait beau. J'avais du mal à me caler sur les allures", a expliqué le Rémois. "Au passage du 15e km en 58 minutes, je me suis renseigné sur le temps du record et j'ai su que je pouvais le faire." Diniz avait séjourné depuis début janvier plusieurs semaines, en deux sessions, à Potchefstroom (Afrique du Sud). "On est à 1400 m, il fait chaud et les conditions d'entraînement sont idéales. Les bienfaits sont souvent là pour moi, au niveau cardio-pulmonaire", a rappelé le marcheur. - 'Boosté' par les hurdlers - Diniz a insisté sur la motivation procurée par les succès des Français aux Championnats d'Europe en salle. "Il n'y a pas de marche à Prague, mais on est une vraie équipe. Je voulais aussi apporter ma performance, qu'on parle d'Arles, des Championnats de France. Je me suis senti boosté par le triplé sur 60 m haies et la victoire de Renaud (Lavillenie)." "Maintenant une semaine importante m'attend sur le registre de la récupération avant le 20 km (dimanche prochain) à Lugano", a poursuivi Diniz. Il pourra effectivement tirer des enseignements précieux en vue du doublé 20-50 km l'été prochain aux Mondiaux de Pékin, où les deux épreuves sont programmés à six jours d'intervalle, les 23 et 30 août. Lors des Jeux 2008 dans la capitale chinoise, Diniz avait abandonné sur la plus longue distance. Lors des Mondiaux de Moscou en août 2013, le Rémois, au bord de l'abandon, avait terminé dans l'anonymat d'une dixième place sur 50 km. Mais c'est bien dans la capitale russe qu'il avait entrevu la lumière et qu'il s'était séparé de Pascal Chirat, son entraîneur. Diniz avait donc remis les choses à plat et retrouvé un entraîneur dans son club de Reims, Gilles Rocca. Il a aussi travaillé avec Loïc Jeanson pour apprendre "le relâchement et la fluidité" en piscine. Le Champenois parcourt en effet une dizaine de kilomètres dans l'eau par semaine, une activité qu'il avait découverte par obligation, pour continuer à s'entraîner après une fissure d'un calcanéum (os sous le talon) en février 2014.

