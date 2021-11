Paris (AFP). Christine Lagarde et Marine Le Pen en tête du palmarès des femmes politiques

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et la présidente du Front national, Marine Le Pen, arrivent en tête du palmarès des femmes politiques avec respectivement 30% et 26% de voix, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. A la question, "quelles sont les quatre femmes dont vous souhaiteriez qu'elles jouent un rôle plus important à l'avenir, dans la politique française", Mme Lagarde est la plus citée devant Mme Le Pen, puis Ségolène Royal (25%), Martine Aubry et Najat Vallaud-Belkacem totalisant toutes les deux 21%. Viennent ensuite, Rama Yade et Nathalie Kosciusko-Morizet (19%), Anne Hidalgo et Marion Maréchal-Le Pen (18%). Selon l'Ifop, par rapport au dernier sondage de mars 2013, Mmes Lagarde et Le Pen qui étaient déjà classées première et deuxième, enregistrent cependant une baisse respectivement de 4% et 5%. Ségolène Royal fait pour sa part un bond de 6% et Najat Vallaud-Belkacem de 5% alors que Martine Aubry garde le même total. Toujours selon le même sondage, les hommes et les femmes sont 30% à voir la présidente du Fonds monétaire international (FMI) jouer "un rôle plus important à l'avenir dans la politique française". Chez les hommes, Marine Le Pen garde sa deuxième place (29%) devant Ségolène Royal (25%). Chez les femmes, en revanche, Ségolène Royal se classe deuxième avec 26% de voix devant Marine Le Pen (25%). Sondage réalisé par internet du 27 février au 4 mars auprès d'un échantillon représentatif de 1.400 personnes de 18 ans et plus. (Méthode des quotas)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire