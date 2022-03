Rouen. Sondage : 85 % des habitants satisfaits de vivre dans la Métropole rouennaise

Méconnue hors de ses frontières, mais appréciée de ses habitants. C'est tout le paradoxe de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime). Le mardi 13 novembre 2018, son président, Frédéric Sanchez, n'était pas peu fier de présenter les résultats d'un sondage réalisé par BVA auprès de 801 habitants. Et pour cause : 85 % des sondés se sont déclarés "satisfaits de vivre dans l'agglomération rouennaise".

• À lire aussi. L'image de Rouen reste à perfectionner



L'ensemble des éléments présentés est globalement favorable à la collectivité, en termes d'images, de connaissances de ses compétences ou encore d'approbation à propos des travaux déjà effectués. Forcément, quelques points sont plus critiques, comme les 46 % de sondés qui ne jugent pas que l'argent des contribuables est bien dépensé. Mais là aussi, Frédéric Sanchez veut voir le bon côté des choses : "Dans l'ambiance actuelle, 49 % de satisfaits c'est assez inattendu (5 % ne se prononcent pas, NDLR). Je suis surpris !"

Fermeture définitive pour le Panorama

La surprise est par contre moins grande pour le Panorama XXL, "trop clivant", ou l'entretien des routes, pour lequel "les gens en attendent plus". Concernant l'équipement culturel, le président de la Métropole a annoncé une fermeture définitive à l'automne 2021 : "Je vais recommander de mettre fin à cette aventure, car il nous faut des projets fédérateurs. On le démontera après les grosses échéances que sont l'Armada et Normandie impressionniste. Si c'était à refaire, j'investirai plus d'argent pour améliorer l'allure du bâtiment."

À l'inverse, les projets d'avenir sont globalement plébiscités par les personnes interrogées, comme la création de franchissements doux de la Seine, la création d'une ligne de transport T5 sur la rive gauche ou la construction de nouvelles piscines.