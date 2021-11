Selma (Etats-Unis) (AFP). Obama à Selma: la longue marche contre la discrimination raciale continue

"Notre marche n'est pas encore terminée": cinquante ans après la répression sanglante à Selma (sud) d'une marche pour les droits civiques entrée dans l'histoire, Barack Obama a appelé à poursuivre la lutte contre la discrimination raciale aux Etats-Unis. Dans un discours prononcé sous un soleil éclatant devant le pont Edmund Pettus sur lequel, il y a un demi-siècle, quelque centaines de manifestants pacifiques furent violemment pris d'assaut par la police, le premier président noir de l'histoire des Etats-Unis a appelé à la lucidité et la vigilance, évoquant en particulier des reculs sur le droit de vote. S'il a souligné les progrès accomplis - "Si vous pensez que rien n'a changé, demandez à quelqu'un qui a vécu à Selma, Chicago ou Los Angeles dans les années 50 !" - M. Obama a aussi appelé à refuser le raisonnement consistant à suggérer que le racisme a disparu. "Nous n'avons pas besoin du rapport de Ferguson pour savoir que cela n'est pas vrai", a-t-il ajouté, en allusion au document accablant du gouvernement publié cette semaine qui pointe les comportements discriminatoires de la police dans cette petite ville du Missouri (centre), théâtre de violentes émeutes après la mort d'un jeune Noir abattu par un policier blanc. "Il nous suffit d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos coeurs pour savoir que l'ombre de l'histoire raciale de ce pays plane toujours sur nous", a-t-il poursuivi dans cette petite ville de l'Alabama où s'étaient rassemblées plusieurs dizaines de milliers de personnes, 50 ans après un "Bloody Sunday" qui traumatisa l'Amérique. "Nous savons que cette marche n'est pas encore terminée", a lancé M. Obama, qui a ensuite mené, son prédécesseur George W. Bush à ses côtés, un cortège à pied sur le pont Edmund Pettus, au-dessus du fleuve Alabama. Deux semaines après la marche du 7 mars 1965, plusieurs milliers de personnes emmenées par le pasteur Martin Luther King quittaient de nouveau Selma pour rejoindre la capitale de l'Alabama, Montgomery, à près de 90 km de là, où elles arrivèrent en un large cortège après plusieurs journées d'une marche entrée dans l'histoire. Le 6 août 1965, le président démocrate Lyndon Johnson signait le Voting Rights Act, garantissant à tous le droit de vote en supprimant un nombre incalculable d'obstacles qui se dressaient sur la route des Afro-américains désireux de s'inscrire sur les listes électorales. "Vous pouviez aller demander votre inscription mais il fallait passer un test sur la Constitution de l'Alabama !", a raconté à l'AFP Louretta Wimberly, qui participa activement à l'organisation de ces marches. - "D'autres combats à mener" - Si la loi de 1965 a changé la donne, le débat n'est cependant pas clos. Les démocrates accusent régulièrement les républicains de brandir la menace de la fraude électorale pour introduire dans certains Etats des contraintes supplémentaires sur l'identification des électeurs dans le but de dissuader les minorités de se rendre aux urnes. "Aujourd'hui même, en 2015, 50 ans après Selma, il y a des lois à travers ce pays conçues pour rendre le vote plus difficile", a lancé M. Obama. "Au moment où nous parlons, d'autres lois de ce type sont proposées", a-t-il ajouté. "Comment cela est-il possible ?", s'est-il interrogé avec véhémence. Quelques minutes plus tôt, le pasteur Al Sharpton, militant des droits civiques, avait lancé une mise en garde similaire: "Ne pas protéger avec force ce qui a été acquis (sur le droit de vote), c'est manquer de respect envers ceux qui ont fait ces sacrifices". "Nous avons beaucoup progressé () mais l'heure est plutôt à la protestation qu'à la seule célébration", a de son côté souligné le pasteur Jesse Jackson, appelant aussi à s'attaquer "à la question de la pauvreté, qui est une arme de destruction massive". Selma, ville de 20.000 habitants (dont 80% de Noirs), connaît un taux de chômage supérieur à 10%, soit le double de la moyenne nationale. Près de 40% des foyers y vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Pour Letasha Irby, 36 ans, qui travaille dans une usine de pièces détachées pour l'automobile, "il y a d'autres combats à mener aujourd'hui" en Alabama. "S'ils se sont unis et ont fait front ensemble (il y a 50 ans), cela peut être fait aujourd'hui", ajoute la jeune femme, qui gagne 12 dollars de l'heure et cite, comme priorité, la lutte pour des "salaires décents". Soulignant l'impact décisif de la marche non-violente de Selma sur le "destin" des Etats-Unis, M. Obama a aussi jugé qu'elle restait une source d'inspiration pour des "millions de personnes" à travers le monde. "Des rues de Tunis à la place Maïdan en Ukraine, une génération de jeunes gens peuvent tirer leur force de ce lieu", a-t-il lancé, évoquant le mouvement lancé à Selma qui a fait tomber "des barrières politiques, économiques et sociales".

