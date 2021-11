Paris (AFP). Ligue 1: Paris en tête, Monaco se rebiffe

Le PSG a pris au moins provisoirement la tête de la Ligue 1 samedi en battant Lens (4-1), sans déplorer de blessés avant le rendez-vous de Chelsea, tandis que Monaco a renoué avec la victoire (3-1 chez Evian TG). Lyon, qui se rend à Montpellier dimanche soir en clôture de cette 28e journée, est dans l'obligation de l'emporter pour reprendre son fauteuil de leader, puisque le PSG compte deux points d'avance. L'OL n'a pas préparé son déplacement dans la plus grande sérénité, avec les échanges à fleurets mouchetés entre le président Jean-Michel Aulas et l'entraîneur Hubert Fournier, les propos ambigus de Lacazette sur son avenir et l'imbroglio autour du choix de Fekir entre les sélections d'Algérie et de France Tout va bien à l'inverse du côté de la capitale, même si le PSG a mis du temps pour débloquer la situation, jusqu'à un coup franc de David Luiz (43e) puis un penalty d'Ibrahimovic (60e), son 12e but de la saison en L1. La réduction du score de Touzghar (68e) a fait planer le spectre du match contre Caen précédant le 8e de finale aller contre Chelsea, lorsque Paris s'était fait rejoindre à 2-2 en comptant plusieurs blessés. "En jouant ces matches rapprochés, la chose la plus importante c'est de ne pas avoir de blessé supplémentaire, aujourd'hui on n'a pas eu de pépins physiques", s'est félicité Laurent Blanc. Deux buts coup sur coup de Matuidi (80e) et Pastore (82e) ont finalement traduit au score la grosse domination parisienne. Ces deux derniers joueurs étaient d'ailleurs remplaçants, tout comme Marquinhos et Cavani, ménagés en vue du match à Londres mercredi. Le capitaine Thiago Silva, lui, ne figurait même pas dans le groupe. - Bordeaux à l'arraché - Le PSG devait aussi l'emporter pour dépasser Marseille, qui l'avait dépassé au classement vendredi soir à la différence de buts: l'OM était allé fesser Toulouse 6-1, se reprenant de la plus belle des manières au bout de quatre matches sans victoire. Marcelo Bielsa a de nouveau mis Gignac sur le banc, avec succès puisque Batshuayi a inscrit un doublé, tandis que "Dédé" a lui aussi marqué un but. L'OM devait aussi gagner pour garder ses distances avec le deuxième wagon, mené par Monaco, à six longueurs. L'ASM, apparue très timorée dans sa double confrontation contre le PSG (0-0 en championnat dimanche et 0-2 en Coupe de France mercredi), s'est rassurée en dominant Evian en Haute-Savoie (3-1). Martial (18e), Berbatov sur un exploit personnel (35e) et le jeune Touré ont affermi la 4e place de Monaco, malgré la réduction du score de Sougou (81e). Mais l'ASM a aussi perdu Ferreira Carrasco sur blessure tôt dans la partie. Le club de la Principauté, en plus d'un match en retard à jouer, dispose de deux points d'avance sur Bordeaux, qui a arraché la victoire à Caen sur un doublé de Rolan (71e, 90e+4 s.p.). Les Girondins n'ont dû leur salut qu'à un penalty au bout du temps additionnel alors que les Normands jouaient à dix depuis une heure après l'exclusion de Nangis. La fin de match fut très tendue entre les entraîneurs Willy Sagnol et Patrice Garande. Saint-Etienne suit Bordeaux à deux points et tentera de passer devant lors de la réception de Lorient dimanche après-midi. Les bonnes opérations dans le ventre mou ont été pour Rennes, qui grimpe à la 8e place après sa victoire 1-0 sur Metz grâce au 9e but de Ntep; pour Reims, facile face à Nantes (3-1); et pour Bastia dans un derby contre Nice (2-1) qui a fini le match à neuf. Résultats de la 28e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

