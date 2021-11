Le beau temps revenu, la qualité de l'air se dégrade avec une augmentation des teneurs en particules en suspension.

Air Normand et Air Com chargés de la surveillance de la qualité de l’air, prévoient des indices médiocres ce dimanche 08 mars : 6 sur 10 à Alençon, Caen, le Havre, Lieux, Rouen et Saint-Lô.

Un peu plus d’air dans le Cotentin, qui chasse les particules en suspension, à Cherbourg un indice moyen de 5 est prévu.