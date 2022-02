Donnez votre avis sur les nominations des Cesar 2011

Les nominées sont...

Meilleur film français

L'Arnacoeur de Pascal Chaumeil

Le Nom des gens de Michel Leclerc

Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar

Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois

Mammuth de Benoît Delépine et Gustave Kervern

The Ghost Writer de Roman Polanski

Tournée de Mathieu Amalric

Meilleure actrice

Isabelle Carré dans Les Emotifs anonymes

Catherine Deneuve dans Potiche

Sarah Forestier dans Le Nom des gens

Charlotte Gainsbourg dans L'Arbre

Kristin Scott Thomas dans Elle s'appelait Sarah

Meilleur acteur

Gérard Depardieu dans Mammuth

Romain Duris dans L'homme qui voulait vivre sa vie

Lambert Wilson dans Des hommes et des dieux

Eric Elmosnino dans Gainsbourg (vie héroïque)

Jacques Gamblin dans Le Nom des gens

Meilleur réalisateur

Mathieu Amalric pour Tournée

Olivier Assayas pour Carlos

Xavier Beauvois pour Des hommes et des dieux

Bertrand Blier pour Le Bruit des glaçons

Roman Polanski pour The Ghost Wirter

Meilleur second rôle féminin

Anne Alvaro dans Le Bruit des glaçons

Valérie Bonneton dans Les Petits Mouchoirs

Laetitia Casta dans Gainsbourg (vie héroïque)

Julie Ferrier dans L'Arnacoeur

Karin Viard dans Potiche

Meilleur second rôle masculin

Niels Arestrup dans L'homme qui voulait vivre sa vie

François Damiens dans L'Arnacoeur

Gilles Lellouche dans Les Petits Mouchoirs

Michael Lonsdale dans Des hommes et des dieux

Olivier Rabourdin dans Des hommes et des dieux

Meilleur espoir féminin

Leïla Bekti dans Tout ce qui brille

Anaïs Demoustier dans D'amour et d'eau fraîche

Audrey Lamy dans Tout ce qui brille

Léa Seydoux dans Belle Epine

Yahima Torres dans Vénus noire

Meilleur espoir masculin

Arthur Dupont dans Bus Palladium

Grégoire Leprince-Ringuet dans La Princesse de Montpensier

Pio Marmaï dans D'amour et d'eau fraîche

Raphaël Personnaz dans La Princesse de Montpensier

Edgar Ramirez dans Carlos, le film

Meilleur premier film

L'Arnacoeur de Pascal Chaumeil

Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar

Simon Werner a disparu... de Fabrice Gobert

Tête de Turc de Pascal Elbé

Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran

Meilleur scénario original

Mathieu Amalric, Marcelo Novais Teles, Philippe di Folcoet Raphaëlle Valbrune pour Tournée

Bertrand Blier pour Le Bruit des glaçons

Etienne Comar et Xavier Beauvois pour Des hommes et des dieux

Benoît Delépine et Gustave Kervern pour Mammuth

Michel Leclerc et Baya Kasmi pour Le Nom des gens

Meilleure musique écrite pour un film

Bruno Coulais pour Océans

Alexandre Desplat pour The Ghost Writer

Grégoire Hetzel pour L'Arbre

Delphine Mantoulet et Tony Gatlif pour Liberté

Yarol Poupaud pour Bus Palladium

Philippe Sarde pour La Princesse de Montpensier

Meilleur film d'animation

Arthur 3 : la Guerre des deux mondes de Luc Besson

L'Homme à la Gordini de Jean-Christophe Lie

L'Illusionniste de Sylvain Chomet

Logorama de François Alaux , Hervé de Crécy et Ludovic Houplain

Une vie de chat d'Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

Meilleur film étranger

Les Amours imaginaires de Xavier Dolan (Canada)

Bright Star de Jane Campion (Nouvelle-Zélande)

Dans ses yeux de Juan José Campanella (Argentine)

Inception de Christopher Nolan (Etats-Unis)

Invictus de Clint Eastwood (Etats-Unis)

Illégal d'Olivier Masset-Depasse (Belgique)

The Social Network de David Fincher (Etats-Unis)

