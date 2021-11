Maiduguri (Nigeria) (AFP). Explosions au Nigeria: au moins 47 morts, 50 blessés à Maiduguri

La ville de Maiduguri, ancien fief du groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, a été secouée samedi par trois explosions successives qui ont fait au moins 47 morts et 50 blessés, selon un nouveau bilan. "Le bilan des morts est passé à 47, avec au moins 50 blessés. Il y a des femmes et des enfants parmi les morts", a déclaré Abubakar Gamandi, responsable du syndicat des pêcheurs de l'Etat de Borno, qui se trouvait sur les lieux de la première explosion au marché de Baga. Son bilan a été confirmé par une source médicale et le chef d'une milice locale d'autodéfense, Danlami Ajaokuta.

