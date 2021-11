Collecte des Restos du Coeur : Les besoins sont croissants face à la précarité galopante

la collecte nationale des Restos du Cœur a débuté ce vendredi dans les grandes et moyennes surfaces de la région.

Les Restos du Cœur qui ont des besoins croissants pour venir en aide aux bénéficiares après la période hivernale qui s’achève.

En Basse-Normandie plus de 3 millions de repas servis à plus de 20 000 bénéficiaires. En Haute Normandie, plus de 24 000 bénéficiaires.

Les clients des grandes surfaces n’hésitent pas à donner malgré les sollicitations de plus en plus nombreuses.

La collecte des restos du cœur se poursuit jusqu’à ce soir …..les restos du cœur qui ont besoin de denrées alimentaires non périssables, mais aussi de produits d’hygiène ou matériel de puériculture…..