L'alliance Française de Rouen est prête pour la semaine de la francophonie.

Samedi 7 Mars, l'Alliance Française de Rouen,accueil le dessinateur Florent Chavouet et met à l'honneur son travail dans le cadre de l'exposition Le Japon sous toutes ses formes. Le directeur de l'agence rouennaise, Monsieur Bruno Duparc nous explique:

Tendance Ouest : Pourquoi, organisez-vous une telle exposition?

Bruno Duparc : L'Alliance Française, est une association qui a pour vocation la diffusion de la langue et de la culture française. Cette exposition s'y prête parfaitement puisqu'elle s'inscrit dans le mois de la francophonie.

T.O : Qu'est ce qui vous a decidé à solliciter Florent Chavouet?

B.D : L'Alliance Française, c'est la culture française, mais pas seulement. Notre volonté est aussi de favoriser les échanges multiculturels et le trans-culturalisme. Un artiste français comme Florent Chavouet, qui est installé au Japon mais qui produit en français trouve ici toute sa pertinence.

T.O : Comment avez vous organisé cette exposition?

B.D : Nous sommes une association : laïque, apolitique et à but non lucratif. Dans ce cadre nous sommes libres de choisir nos partenaires. Nous avons collaboré pour ce projet avec la Librairie Funambules et son gérant Monsieur Pierre-Julien. C'est ici, un autre exemple de notre volonté de favoriser les échanges, nous nous plaçons à la croisée des chemins!

T.O : En dehors de cette exposition quels sont vos missions/projets?

B.D : L'Alliance Française existe pour diffuser la langue et la culture française. Par conséquent, nous dispensons des cours de français partout dans le Monde. C'est 500 000 étudiants qui viennent chez nous prendre des cours de français dans 800 branches réparties partout sur le globe. Nous pouvons dire que notre réseau se porte bien, et que la culture et la langue française attirent de plus en plus de personnes.

T.O : Quels sont les atouts de l'agence de Rouen ?

B.D : Nous avons un gros avantage stratégique: la proximité de la capitale. Nous pouvons jouer sur deux tableaux, nous avons les richesses du patrimoine normand : Giverny et les peintres impressionistes, les grands écivains, les palges du débarquement, le Mont-St Michel ect. , tout en étant très proche de la capitale. Ainsi nos étudiants peuvent être très mobiles, et découvrir d'autant plus de choses. Ils ont le "folklore" et la tranquilité de la province et la proximité de Paris.

Propos receuillis par Robin Remaud