Le-Havre. Le Havre : Van Gogh en immersion

On promet aux visiteurs un voyage immersif dans l'œuvre de Van Gogh. L'exposition Imagine Van Gogh est visible au Havre (Seine-Maritime) du 29 juin au 1er septembre 2019. Des peintures de l'artiste sont projetées sur des toiles géantes, jusqu'à 20 mètres de haut, le tout accompagné de musique classique : une façon de faire entrer le visiteur au cœur des œuvres de Van Gogh.

Révéler l'univers de Van Gogh

Les visiteurs peuvent découvrir plus de 200 toiles de l'artiste dont les plus célèbres, peintes de 1888 à 1890, en Provence, à Arles et à Auvers-sur-Oise. L'exposition tente de révéler l'univers de couleurs et d'émotions du peintre à travers son approche originale.

Imagine Van Gogh avait déjà été montée en 2017 à La Villette à Paris. En deux mois, l'exposition avait attiré 100 000 visiteurs. Une tournée mondiale est envisagée, après l'arrêt au Havre.

Imagine Van Gogh, l'exposition immersive, Carré des Docks du Havre, du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre, de 10 heures à 19 heures. Tarifs : adulte (13,50€), senior (12,50€), enfant de 5 à 18 ans (9,50€), enfant de moins de 5 ans (gratuit), tarifs réduits (11,50€).

