Sortir dans l'Orne : lundi 9 mars

Mercredi à Argentan, à l'occasion de la journée nationale de l'audition, des professionnels de l'audition et des associations vous proposent des consultations ORL, des stands d'information et des tests auditifs gratuits. Rendez-vous ce mercredi au Centre hospitalier d'Argentan de 10h à 16h.



Rendez-vous ce jeudi à Alençon pour rencontrer l’équipe de casting du jeu musical de France 2 «N’oubliez pas les paroles». Différentes étapes à franchir pour obtenir votre billet pour le studio 130 à Paris. Retrouvez les modalités d'inscriptions sur tendanceouest.com, rubrique loisirs.



Samedi, de 18h à 22h, la salle des fêtes de Moutiers-au-Perche accueille petits et grands pour une «soirée jeux» organisée par l’association La Passerelle, en partenariat avec la ludothèque intercommunale. Jouets, jeux en bois surdimensionnés, jeux de stratégie, jeux de hasard, jeux de réflexion ou encore d’adresse seront proposés. L'entrée est gratuite.