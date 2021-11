Un nouveau groupe annoncé pour les 20 ans du festival Art Sonic à Briouze

Repéré par les français Etienne de Crécy et Alex Gaupher en 2007, les italiens de Bloody Beetroots vont faire trembler Briouze le 25 juillet avec leur Dj-set électro.

Les Bloody Beetroots se sont imposés dans le paysage électro mondial après un album culte (Romborama, 2009) suivi de nombreux singles et de lives explosifs dont personne ne s’est jamais vraiment remis.

Les featurings présents sur le deuxième opus Hide (2013) ne manquent pas de cachet : Paul McCartney et Youth sur le 1er single « Out Of Sight », Peter Framton, Tommy Lee (batteur du culte Mötley Crüe et ex de Pamela Anderson) Theophilus London ou encore l’excellent P-Thugg du groupe Chromeo.

