Steve’n’Seagulls, un groupe finlandais a eu l'idée ingénieuse de réarranger à sa manière le morceau "Thunderstruck" d'AC/DC en utilisant d'autres instruments habituellement peu présents dans les morceau très rock.

Le clip a été tourné dans une ferme du pays avec comme seul décor... un tracteur et un abri bois. Un environnement rural pour un tribute to punchy, original et addictif !