Annecy (AFP). Chevaline: le motard identifié mais il n'aurait pas de lien avec la tuerie

Le motard recherché dans le cadre de l'enquête sur le quadruple meurtre de Chevaline (Haute-Savoie) a été identifié et n'aurait aucun lien avec les faits, a indiqué le parquet vendredi, confirmant une information de France Info. "On a la certitude qu'on a bien identifié le motard. Il n'y a aucun doute", a déclaré à l'AFP le procureur d'Annecy Eric Maillaud. "C'est un chef d'entreprise de Rhône-Alpes, honorablement connu et au-dessus de tout soupçon, qui était venu faire du parapente et qui rentrait chez lui", a-t-il ajouté. Ce mystérieux motard, vu près de la scène de crime peu avant les faits par des gardes forestiers, était recherché depuis le début de l'enquête, il y a deux ans et demi. Un portrait-robot du motard, portant un bouc et un casque très rare, avait été diffusé en novembre 2013. La diffusion de ce portrait-robot avait conduit à l'arrestation d'un ancien policier municipal résidant au bord du lac d'Annecy, qui avait été mis hors de cause après quatre jours de garde à vue. Le motard identifié par les enquêteurs a été entendu il y a trois semaines par les juges d'instruction. "Il dit qu'il n'a pas fait attention à tout le battage médiatique qui a été fait autour du motard et du casque" au moment de la diffusion du portrait-robot, a indiqué M. Maillaud. En outre, cet homme, qui n'a pas de casier judiciaire, "dit qu'il n'a absolument rien vu" le jour de la tuerie, a ajouté le magistrat. Identifié grâce aux investigations téléphoniques, "il doit être réentendu prochainement. On va lui demander de raviver ses souvenirs", a précisé M. Maillaud. Le 5 septembre 2012, Saad al-Hilli, 50 ans, ingénieur britannique d'origine irakienne, sa femme de 47 ans et sa belle-mère de 74 ans, avaient été tués de plusieurs balles dans leur voiture, sur une petite route forestière proche de Chevaline. Un cycliste français, Sylvain Mollier, 45 ans, considéré comme une victime collatérale, avait aussi été abattu.

