Une étude régionale sur la désertification des bourgs ruraux

Comment faire revenir des habitants dans les centre-bourgs ruraux qui se vident inexorablement ?

Maxime, Auxam, Zoé, Gladys et Quentin, 5 étudiants en Master de géographie «Aménagement et Recomposition des Territoires» sont d'abord allés enquêter à Céaucé (61), puis à Saint-Sauveur-le-Vicomte (50) et viennent d'achever leur travail de terrain au Theil-sur-Huisne (61) dans le Perche : une région qui gagne des habitants, mais pas dans ses bourgs, où de nombreux logements restent vacants.

Les étudiants ont rencontré des habitants et des commerçants, mais aussi des élus, des notaires. Quentin et Gladys :

Que manque-t-il donc à ces bourgs pour redevenir attrayants et y attirer de nouveaux habitants ? 8,8% des logement dans les bourgs du parc du Perche restent vacants, contre 7% en moyenne en France. Cette tendance régionale a augmenté de 27% durant ces cinq dernières années.

Les étudiants soutiendront leur thèse le 27 mars prochain. Mais les élus attendent davantage de ce travail. Bruno Jousselin, 1er adjoint au Theil :

Le Parcs régional du Perche va poursuivre le travail à plus long terme, jusqu'à porter des projets concrets de rénovation de l'habitat dans une vingtaine de communes de son territoire… en espérant y attirer de nouveaux habitants.

Si vous êtes propriétaire d'un logement vacant dans le Perche, sur une commune qui sera concernée par les programmes de réhabilitation (en cours de définition) vous pouvez contacter Elise Combaladesse (02 33 85 36 36 ).