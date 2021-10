Bourg-en-Bresse (AFP). Bébés congelés dans l'Ain: 23 ans de réclusion pour la mère

Des meurtres "innommables" à peine sortie de prison: Audrey Chabot a été condamnée jeudi par les assises de l'Ain à 23 ans de réclusion criminelle pour avoir noyé deux bébés, retrouvés dans son congélateur en 2013. Après trois heures de délibéré, la cour s'est montrée plus clémente que l'avocat général, Denis Mondon, qui avait requis 27 ans de réclusion, avec période de sûreté des deux tiers, à l'encontre de cette mère de 34 ans. Depuis cinq jours, elle était jugée en récidive après une condamnation pour un premier infanticide commis en 2002: cette même cour lui avait infligé 15 ans de réclusion en 2005. Mais elle avait été libérée à mi-peine en décembre 2010, les psychiatres estimant qu'elle "ne présentait pas de risques de récidive". "Il n'y a pas de peine de sûreté, c'est très inférieur aux réquisitions et il y a un suivi socio-judiciaire de cinq ans () avec un début de suivi en détention", mais "cette peine reste très sévère", a estimé son avocat, Me Jean-François Canis, qui va interjeter appel. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, l'accusée, en larmes, avait demandé pardon à son fils aîné, en famille d'accueil, à son propre père et aux deux bébés. "Je n'évacuerai pas la responsabilité de l'institution, car il y a eu aussi dysfonctionnement", avait déclaré l'avocat général au début de son réquisitoire, après "quelques secondes de recueillement" à la mémoire de Colin et Alban, "qui ne sont pas des bébés congelés, mais des personnes". Il a notamment évoqué le fait que l'on "n'avait pas vérifié" que Mme Chabot se soumettait bien au "suivi psychologique" ordonné par la justice dans le cadre de sa libération conditionnelle. "Mais vous n'êtes pas une commission disciplinaire", a-t-il dit à la cour avant de revenir sur ces meurtres "d'une violence extrême". Une récidive "exceptionnelle" dans les annales de la justice "à si brefs délais". - 'Enfermée dans le mensonge' - "Il faut se souvenir qu'un procès pénal n'est pas la vengeance de la victime. L'intérêt général, ce n'est pas la peine maximale", a souligné M. Mondon. Il a estimé, suivant les experts psychiatres, qu'elle avait une "altération du discernement" lorsqu'elle avait noyé dans le bac à douche ses deux nouveau-nés, l'un en 2011 six jours après sa naissance et l'autre en 2012. "Il s'agit d'une personnalité complexe avec des failles sérieuses", a-t-il ajouté à propos de cette ancienne serveuse, décrite au fil des débats comme dynamique, enjouée et très travailleuse, mais aussi immature et menteuse. "Je lui reproche d'avoir escroqué le juge d'application des peines et l'administration pénitentiaire." "Avant de juger l'horreur du crime, vous essaierez de comprendre pourquoi elle est devenue pour la 2ème et 3ème fois une criminelle", a plaidé Me Canis, en demandant aux jurés de "ne pas faire présider l'indignation dans leur décision". Il a évoqué cette jeune femme qui, à peine sortie de prison, se retrouve enceinte "dans un isolement total" et "n'ose pas le dire" à son amant envers lequel elle a une "dépendance affective", quand lui axe leur relation "sur le sexe" et le "confort domestique". "Elle n'a pas de haine. Elle s'est enfermée dans le mensonge et la dissimulation car elle se sent indigne d'être mère" et "se perçoit comme un objet", a poursuivi l'avocat, appelant la cour à "l'empathie" face à cette "détresse abyssale". "Au-delà des faits et de la colère, il peut y avoir de la pitié", a conclu Me Canis, soulignant que le risque de récidive "n'existera pas" cette fois, sa cliente ayant décidé "de se faire ligaturer les trompes".

