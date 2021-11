La leçon de jazz d'Antoine Hervé au Conservatoire de Rouen

Pianiste jazz et compositeur, Antoine Hervé prête ses talents de musicien et d'orateur au service de La leçon de jazz, un concept qui permet d'explorer et de rendre compréhensible au grand public l'œuvre des plus grands. Cette fois, Antoine Hervé s'attèle à une page majeure de l'histoire du jazz à travers le parcours atypique de Thelonious Monk.

Un jazzman novateur

Celui dont les compositions sont aujourd'hui devenues des standards de jazz, osait des dissonances audacieuses. Vivant la musique jusqu'à la transe, il bousculait mélodie, harmonie et rythme dans un style très personnel. Souvent considéré comme l'initiateur du bebop, Antoine Hervé révèle toutes les facettes de ce personnage hors du commun.

Pratique. Jeudi 12 mars à 20h30. Conservatoire de Rouen. Tarifs 8 à 18€. Tél. 02 32 76 23 23, www.hangar23.fr