La Cour d'appel de Caen compte 36 nouveaux experts

Parmi eux, 23 experts judiciaires (médecin, psychologue etc.) et 13 interprètes traducteurs. "Vous êtes des partenaires particulièrement précieux dans les activités de la Cour d'appel" , a rappelé Jean-François Villette, président.



Ces collaborateurs occasionnels de l'institution judiciaire ont une obligation de formation annuelle et doivent "loyauté et impartialité" , a souligné Eric Enquebecq, procureur général.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire