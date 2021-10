Beyrouth (AFP). Syrie: raid du régime au baril d'explosifs à Alep, 18 civils tués (ONG)

Au moins 18 civils ont été tués jeudi par un baril d'explosifs largué par un hélicoptère du régime syrien contre un quartier rebelle de la ville septentrionale d'Alep, a affirmé une ONG. Huit des 18 civils morts ont été "totalement brûlés" dans le raid qui a visé des personnes "rassemblées pour acheter du fioul dans le quartier rebelle de Qadi Askar, dans l'est d'Alep", a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Par ailleurs, au moins six étudiants et un enseignant ont été tués et 12 personnes blessées, dont neuf enfants, dans un raid de l'aviation du régime près d'une école dans un village au nord d'Idleb, (nord-ouest de la Syrie), selon la même source. Le régime largue régulièrement des barils d?explosifs sur les régions rebelles causant d?énormes destructions et faisant des milliers de victimes civils, notamment dans la région d'Alep. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait lui même demandé de mettre fin à l'utilisation de barils d'explosifs dans la guerre en Syrie.

