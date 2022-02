Inna présente le clip de Sun is Up!

La chanteuse effectuera plusieurs concerts en Europe cette année à l'occasion de la sortie de son album dont la date n'a pas encore été précisée.

Sun is Up est le premier extrait de l'album "Powerless" qui sortira à l'été prochain en France. Ce sera le troisième album de la chanteuse Inna qui a été découverte en France au printemps dernier avec le titre "Hot" qui avait fait le tour de l'Europe.

Sun is Up, un titre que vous pouvez écouter tous les vendredis et samedis soirs entre 21H et 2H dans l'Openclub Tendance Ouest.