Les derniers livres consacrés au sport à paraître en librairie

La Chabalmania décryptée en librairie dès le 3 février

Signé Jean-Christophe Collin, le prochain ouvrage des éditions du Rocher au rayon "sport" décrypte le personnage de Sébastien Chabal, le rugbyman élu sportif préféré des Français en 2010. Intitulé Hummm...Chabal - plus qu'une star un homme ! , l'ouvrage à paraître le 3 février revient sur le parcours du sportif depuis son emploi comme tourneur fraiseur jusqu'à sa célébrité largement acquise lors de la Coupe du monde de rugby en 2007.

Hummm...Chabal - plus qu'une star un homme !

Jean-Christophe Collin

Editions du Rocher

17 euros

Parution : 3 février 2011

Rugby : Pierre Villepreux livre son autobiographie le 20 janvier

Arrière du XV de France et du Stade Toulousain, Pierre Villepreux signe son autobiographie dans un livre à paraître le 20 janvier aux éditions Hugo & Cie, sous le titre Intercalé. Désormais consultant pour l'émission Les Spécialistes Rugby sur Canal+Sport, le rugbyman ne s'en est pas tenu qu'au terrain, et a tenu le rôle d'entraîneur du Stade Toulousain, qu'il a mené jusqu'au titre de Champion de France en 1985, 1986 et 1989. Il affiche également dans son CV la fonction de directeur technique de l'équipe d'Italie et a pris la direction du stage préparatoire du XV anglais en 1989.

Intercalé

Pierre Villepreux

Editions Hugo & Cie

418 pages

19,50 euros

Parution : 20 janvier 2011

Les éditions Solar s'intéressent aux clubs de golf

Dans un ouvrage à paraître le 10 mars prochain, les éditions Solar s'adresseront aux golfeurs amateurs qui souhaitent bénéficier de conseils pour choisir le club adapté au terrain et à leur niveau. Intitulé Golf - bien choisir vos clubs pour améliorer votre jeu, ce livre est signé Lee Pearce, professeur de golf et membre de la Professional Golfers' Association et de la Cambridge Golf Academy.

Golf - bien choisir vos clubs pour améliorer votre jeu

Lee Pearce

Editions Solar

192 pages

22,90 euros

Parution : 10 mars 2011

