Musique à Alençon : rencontre avec la pop de Mina Tindle

L'artiste parisienne Pauline de Lassus alias Mina Tindle, se produira sur la scène de la Luciole le vendredi 6 mars. Deux ans après son premier album Taranta, Mina Tindle a dévoilé à la fin de l'année 2014, son nouvel album Parade. Dans cet opus, elle distille avec son timbre de voix sensible une musique pop lumineuse et contemplative. Moins intimiste et retenu que Taranta, ce deuxième album est un appel au voyage efficace et élégant.

Rendez-vous le vendredi 6 mars à la Luciole à Alençon à partir de 21h. Tarifs : 12€ sur place - 10€ Etudiant.

Tendance Ouest est allée à la rencontre de Mina Tindle, écoutez :