Björk de retour pour un nouvel album et une série de concerts

Le dernier album de Björk, "Volta", date de 2007 et avait rencontré un succès limité à sa communauté de fan. On était bien loin des scores obtenus pour l'album "Post" sorti en 1995. Cependant, la crise du disque y est sûrement pour beaucoup vu que cet album avait reçu un accueil plutôt bon des critiques et des fans de la mystérieuse chanteuse.

L'artiste islandaise Björk a indiqué qu'elle avait déjà réalisé la moitié de son prochain album et espérait se produire sur scène avant la fin 2011. "J'espère vraiment pouvoir faire une tournée l'automne prochain", a précisé la chanteuse au journal islandais Fréttablaðið.

Björk n'a pas donné beaucoup de détails sur ce nouvel album. Elle a toutefois révélé que l'une des chansons de son disque lui avait été inspirée par une conférence organisée par le magazine National Geographic.

