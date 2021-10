Paris (AFP). Taubira qualifie de déchets de la pensée humaine les déclarations de Darmanin

La Garde des Sceaux, Christiane Taubira, a qualifié mercredi de "déchets de la pensée humaine" les déclarations, "des déchets", du député-maire UMP de Tourcoing Gérald Darmanin qui l'a qualifiée de "tract ambulant pour le FN". "Lorsqu'une personne est à ce point pauvre indigente moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles qui sont des insultes, qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, je n'en attend rien", a déclaré Christiane Taubira à la sortie du conseil des ministres. "Je trouverais ça pitoyable, si j'avais de la pitié à gaspiller, ce n'est pas le cas pour ce monsieur!", a-t-elle aussi dit. "Franchement, je trouverais pitoyable que malgré son jeune âge - peut-être même du fait de son jeune âge - sans doute à cause de la déliquescence de son parti, il en soit contraint à s'exprimer, à tenir des propos qui ne sont pas éclairés par l'idéal républicain qui a quand même été porté par sa famille politique pendant un temps", a-t-elle dit. Christiane Taubira a dénoncé un propos "assombri au contraire par une espèce de trépidation envieuse vis-a-vis d'un parti politique qui de toutes façons est plus doué que le sien pour susciter et pour ramasser tous les mécontentements et toutes les fureurs". "Si vous pensez que Taubira n'est pas un tract ambulant pour le FN mis en avant par François Hollande, c'est que vous n'avez pas compris le cynisme des socialistes. La politique pénale menée par Mme Taubira, c'est tout ce qui fait monter le FN", a déclaré mardi Gérald Darmanin, provoquant de vives réactions à gauche et notamment celle du Premier ministre Manuel Valls devant l'Assemblée nationale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire