Canton de Caen III : un premier tour très disputé

Pas moins de sept paires de candidats se sont positionnées pour ce premier tour d'élection départementale dans le canton. Deux d'entre eux ont déjà croisé le fer en 2008, lors des élections cantonales du canton Caen IV, dont le territoire est repris dans cette nouvelle entité administrative. Le socialiste Antoine Casini (47 ans) en est le conseiller général depuis 1998, et présente une liste d'union de gauche aux côtés de Salyha Achouchi (32 ans). Il affrontera de nouveau le malheureux finaliste du précédent scrutin, Patrice Michard (Modem, 35 ans), qui s'est rapproché cette fois de l'UMP Amandine François (33 ans), tous deux engagés dans l'équipe municipale de Caen et qui vont défendre une liste d'union de la droite.

Face à eux, les frontistes Sabrina Joret, 40 ans, et Franck Lejeune, 44 ans et les Verts Jean-Luc Charlot, 55 ans, et Emilie Dumaine, 33 ans. Deux autres listes fragmentent d'autant l'électorat de gauche : le Front de Gauche sera représenté par le binôme Daniel Fouquet (60 ans) et Marie-Claude Herboux (63 ans), quand les Communistes lancent dans la course Rémi Aillaud (58 ans) et Joëlle d'Hérouville (56 ans). Une dernière liste non estampillée est composée de deux étudiants de 21 et 25 ans, Gwaënaelle Collin et Terence Domer.