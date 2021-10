Paris (AFP). Attentat de la rue des Rosiers en 1982: trois mandats d'arrêt délivrés par un juge parisien

Des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés en février contre trois hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attentat de la rue des Rosiers, qui avait fait six morts en 1982 dans un quartier juif de Paris, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Ces trois suspects, qui vivent en Cisjordanie, en Jordanie et en Norvège, ont été identifiés dans le cadre de l'enquête aujourd'hui menée par le juge d'instruction antiterroriste parisien Marc Trévidic, a précisé cette source, confirmant une information de RTL. Le 9 août 1982 à la mi-journée, une grenade avait été jetée dans le restaurant-charcuterie de Jo Goldenberg, rue des Rosiers, explosant au milieu d'une cinquantaine de clients. Deux tueurs étaient ensuite entrés dans l'établissement, en ouvrant le feu. Composé de trois à cinq hommes armés, selon une source proche du dossier, le commando avait ensuite remonté la rue, vidant en direction des passants les chargeurs de leurs pistolets-mitrailleurs "WZ-63", de fabrication polonaise. Bilan de cette attaque qui aura duré trois minutes: six morts et 22 blessés. Une opération attribuée à un groupe palestinien dissident de l'OLP, le Fatah-Conseil révolutionnaire d'Abou Nidal. Ce sont notamment des témoignages anonymes qui ont permis l'identification des trois suspects, après un travail de longue haleine de la Direction générale de la sécurité intérieure. L'un, âgé de 59 ans, vit aujourd'hui à Ramallah, en Cisjordanie. Le deuxième, âgé de 56 ans, vit en Norvège tandis que le troisième, 62 ans, réside en Jordanie, selon la source judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando. Les trois mandats d'arrêt à diffusion internationale ont été délivrés le 20 février par le juge Trévidic, selon cette source.

