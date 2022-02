Festival Jazz Escales de Ouistreham : 5e édition

C'est la voix qui est mise en avant cette année, à travers la tête d'affiche de jazz vocal, les 'Voice Messengers” (dimanche 30 janvier à 17h), mais aussi avec des rencontres de chant choral comme de gospel (samedi 29 janvier à 20h30). Egalement au programme, des fanfares de rue rendront aux termes 'Jazz Escales” leurs lettres de noblesse : les groupes Gilou Fanfare, Ouistreham Jazz Big Band, TBK et Capharnaüm Boulevard s'y promèneront.



Les enfants auront aussi voix au chapitre : les formations jazz de l'école de musique joueront dès samedi après-midi à 15h, et réaliseront des auditions lundi 24 et mardi 25 à partir de 18h. Et puis les écoles du Calvados chanteront le jazz toute la journée de jeudi 27 janvier.





Pratique : de samedi 22 à dimanche 30 janvier à Ouistreham. Tél. 02 31 97 73 03



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire