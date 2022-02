La Maîtrise de Caen : des petits chanteurs au grand talent

Il le démontre une nouvelle fois samedi 22 janvier en interprétant le chef d'oeuvre classique du compositeur d'Aix-en-Provence André Campra : le Requiem, écrit au début du XVIIIe siècle. Egalement au programme, le De Profundis, grand motet équivalent à la Cantate allemande. Les jeunes sont accompagnés pour l'occasion par les Musiciens du Paradis, dix voix d'hommes et de femmes, dans un écrin (baroque aussi) à la mesure de leur talent : l'église Notre-Dame de la Gloriette.



Deux à trois fois par mois, les 22 petits chanteurs se présentent dans ce même lieu lors de leurs auditions qui attirent chaque fois plus de curieux et de passionnés, en partenariat avec le théâtre de Caen. Fondée en 1987 et dirigée depuis 2003 par Olivier Opdebeeck assisté de Priscilia Valdazo, La Maitrise explore parfois d'autres horizons : du jazz comme de la musique contemporaine.





Pratique : Samedi 22 janvier à l'église Notre-Dame de la Gloriette, 63 rue de Bras à Caen, à 20h, de 8 à 25¤, 02 31 30 48 00







