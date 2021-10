Deux hommes du Bessin sur France 2 ce soir

Ce mercredi 4 mars, en première partie de soirée, France 2 crée l'événement en diffusant un téléfilm intitulé "Arletty, une passion coupable". Une fiction qui revient sur l'amour de l'actrice avec un officier allemand en 1942, alors que Paris vit sous le joug de l'Occupation, en plein tournage du film "Les enfants du Paradis".



Un film qui aura des accents du Bessin puisque le scénario et les dialogues sont signés Jean-Luc Seigle et que les costumes ont été dessinés par David Belugou. Un duo de créateurs domicilié à Traçy-sur-Mer. Le premier est déjà dans l'actualité après la parution de son second livre, "je vous écris dans le noir", dédicacé le week-end dernier à Bayeux.



300 costumes, 51 tenues pour Casta



Pour David Belugou, créateur de costumes principalement pour le théâtre et l'opéra, le défi était la production et le délai. "C'est très rapide la télévision. Le film a été tourné en 21 jours l'été dernier. J'ai eu 3 semaines de préparation. Au delà des 300 costumes du film, il me fallait créer 51 tenues différentes pour le personnage d'Arletty ! Chiffre impressionnant, totalement inédit pour un téléfilm français", précise David Belugou. Beaucoup de travail pour une diffusion unique... Mais cela vaut la peine, estime malgré tout le créateur de costumes :

David Belogou a pris beaucoup de plaisir "à recréer avec précision les robes mythiques des "Enfants du Paradis", mais.... en couleur !". "J’ai plongé dans les réserves du musée de la mode, inspecté les garde-robes de grandes figures mondaines de l’occupation, dont les tenues léguées par Josée Laval elle-même. J’ai analysé l’extrême sophistication de cette haute-couture parisienne rebelle au désespoir, et entrepris de la montrer aussi fidèlement que possible. Ayant en mains les vrais modèles d’époque, j’ai été fidèle à leurs couleurs vibrantes ou saturées, et aux nombreux accessoires, bijoux et chapeaux qui font l’époque."

Ce prodige qui a déjà travaillé avec des noms comme Mick Jagger, Audrey Tautou ou Bouglione ou pris part à une tournée mondiale du Lido a longtemps été propriétaire du château de Vaux-sur-Aure, petite commune située en périphérie de Bayeux. Un "chatelain" très impliqué dans la vie locale puisqu'il était conseiller municipal et communautaire.