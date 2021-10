Disney Live! La bande à Mickey en Normandie

Vous avez envie de danser et chanter en famille ? Avec La Bande A Mickey, les enfants participent à la comédie musicale de tous leurs amis Disney. 25 personnages sont réunis dans un même spectacle rythmé par les musiques des films et des reprises aux accents pop, rock, reggae, hip-hop.

Retrouvez, entre autres, Woody et Buzz l’Eclair pour vivre des aventures incroyables vers l’infini et au delà !

Aladdin et Jasmine qui volent avec leur tapis magique sur l’air de « ce Rêve Bleu » et le crabe Sébastien sera la pour vous guider sous l’océan dans le monde d’Ariel la Petite Sirène.



Un spectacle féérique et riche en rebondissements comme nous l'explique Vincent Gunther de la société K-Wet Production...