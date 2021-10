Los Angeles (AFP). La police de Los Angeles sur la défensive après la mort d'un sans-abri

La police de Los Angeles a adopté lundi une posture défensive après la mort, la veille, d'un sans-abri tué par balle par les forces de l'ordre dont les méthodes relancent la question de la violence policière aux Etats-Unis. En uniforme et devant un parterre de journalistes, Charlie Beck a assuré la famille de la victime, mais aussi les agents "impliqués dans cette tragédie", de sa "sympathie", tout en promettant une "enquête exhaustive". Manifestement soucieux, M. Beck s'est entouré de précautions oratoires dans la description qu'il a faite de l'altercation. "Pendant qu'il était à terre et qu'il se débattait avec les agents, l'homme a tenté de s'emparer du pistolet de l'un d'eux, ce qui a provoqué une fusillade dans laquelle des policiers ont été impliqués", a-t-il déclaré, tout en soulignant que certains policiers portaient sur eux des caméras. Les images n'ont toutefois pas été publiées, mais M. Beck a promis qu'elles seraient analysées dans le cadre de l'enquête. En revanche, une vidéo prise par un passant a été diffusée sur les réseaux sociaux. En plein jour, sur un bout de trottoir d'un quartier du centre de Los Angeles sinistrement appelé "Skid Row" ("les bas fonds"), on voit une demi-douzaine de policiers tabasser un sans-abri, dont des compagnons ont dit au Los Angeles Times qu'il était surnommé "Africa". Les policiers étaient intervenus pour un cambriolage et, selon des témoins, la victime se battait avec quelqu'un dans une tente où il vivait dans le quartier, a rapporté le Los Angeles Times. La police a expliqué que l'homme avait été pris pour cible par trois policiers après avoir tenté de se saisir de l'arme de l'un d'entre eux au cours de cette altercation. Lors de la conférence de presse de lundi, le chef de la police a présenté des photos de l'arme qui prouvent, selon lui, qu'il y a eu "lutte pour le pistolet" entre les policiers et le sans-abri. Les policiers ont alors utilisé un taser, a-t-il expliqué. "Mais le taser n'a eu qu'un effet limité et (l'homme) a continué à se débattre". Sur la vidéo on entend crier: "Lâche l'arme!", avant plusieurs détonations et des appels au secours de badauds. Un porte-parole de la police de Los Angeles a indiqué que les services de secours appelés sur place n'avaient pu que constater la mort de l'homme. - Le souvenir de Ferguson - "Il me semble que les agents ont agi avec compassion jusqu'au moment où l'usage de la force s'est avéré nécessaire", a encore dit Charlie Beck. Selon les médias locaux, la victime vivait dans l'une des tentes de "Skid Row", un quartier où vivent de nombreux sans-abri. L'enquête sera conduite par un inspecteur général indépendant, ont indiqué le procureur du district et la division des enquêtes de la police de Los Angeles. Deux policiers ont été légèrement blessés, et ceux qui ont tiré sur l'homme ont été écartés du terrain pour le moment.

