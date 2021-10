Bruxelles (AFP). Gaz: accord entre Kiev et Moscou pour des livraisons à l'Ukraine

L'Union européenne a arraché lundi un accord à Kiev et Moscou pour assurer la poursuite des livraisons de gaz à l'Ukraine jusqu'à la fin du mois de mars et sécuriser ainsi le transit des achats de gaz de l'UE par ce pays. La Compagnie ukrainienne "Naftogaz s'engage à prépayer à Gazprom en mars des achats assurant la couverture de la consommation du pays. Gazprom garantit le transit des achats de gaz de l'UE et livrera à des points agréés entre les deux parties jusqu'à 114 millions de m3 de gaz par jour à l'Ukraine sur la base des prépaiements reçus", précise l'accord publié au terme de plusieurs heures de négociations à Bruxelles entre les ministres de l'Energie russe Alexandre Novak et ukrainien Volodymyr Demtchichine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire