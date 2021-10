Le chef Norbert Tarayre aux 4 jours de L'Aigle

Les 4 Jours de L'Aigle ont lieu du 14 au 17 mai prochain. Comme chaque année, plus de 10 000 visiteurs retrouveront la foire-exposition, la fête foraine et la Chaumière du Cervelas.

La programmation prévoit d'ores et déjà nombreuses animations du mercredi soir jusqu'au dimanche. Ainsi, le samedi 16 mai, de 11 heures à 17 heures, Norbert Tarayre, le célèbre cuisinier de la télévision, auteur de plusieurs livres de recettes et comédien pour son spectacle « One-Man Show Patate » sera présent sur la foire-exposition. Entre démonstrations de cuisine avec le public, séance de dédicaces et tour de la foire, les visiteurs auront de nombreuses occasions d'échanger avec le chef.