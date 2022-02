Futsal en Normandie > Christophe Boulant : "un frémissement autour du futsal"

Le futsal occupe une place mineure en Basse-Normandie : pourquoi ?

Le premier obstacle est lié aux installations sportives et aux créneaux d'utilisation laissés au futsal, même si les salles s'ouvrent de plus en plus. Il est important que tout le monde prenne conscience que le futsal, qui se pratique avec des ballons adaptés, ne dégrade pas les gymnases. Le deuxième frein, c'est le calendrier. Les temps de pratique futsal doivent être déterminés à l'avance, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a aussi la réticence de certains éducateurs à libérer leurs joueurs. Mais, pour la Fédération, le futsal est l'axe de développement prioritaire parmi les pratiques diversifiées.



Y a-t-il une évolution perceptible ?

On sent un frémissement mais le couvercle n'est pas totalement ouvert. On ne peut pas le chiffrer, mais il y a de plus en plus de footballeurs qui jouent en salle. La saison prochaine, on aura un vrai championnat régional avec une formule classique de matchs allers-retours, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on fonctionne sous forme de plateaux. Cela offrira une meilleure lisibilité à cette pratique. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'on garde les spécificités du futsal dans son développement, à savoir l'esprit du jeu, l'absence de charges, de tacles, la répréhension des contestations arbitrales... C'est un de nos meilleurs arguments.



