Un jeune de 15 ans au volant d'une voiture volée

Le véhicule Peugeot 207 se remet sur la voie centrale sans actionner son clignotant. La patrouille se décide à contrôler le véhicule et enclenche ses gyrophares. Le conducteur s'arrête Boulevard Gambetta et reconnait spontannément être âgé de quinze ans.

Il a trouvé la voiture avenue de Caen. Il a aperçut son propriétaire la veille au soir, ivre, mettre les clés dans le vide poche. Le propriétaire parti, il s'est emparé des clés. Il a pris le véhicule pour la soirée et ramené deux de ses amies. Le mis en cause et les deux jeunes filles sont placés en garde à vue.

Le véhicule Peugeot 207 avait été déclaré volé le jour même.